Отстранение Амосовой с должности ректора не связано с самоубийством студентки - Минздрав

Решение принято в связи с необеспечением сдачи экзамена студентами-стоматологами.

Отстранение Амосовой с должности ректора не связано о самоубийством студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что ректор учебного заведения не смогла обеспечить сдачу экзамена студентами, которые учатся на стоматологов.

Читайте такжеРектор Национального медунивеситета Амосова заявляет о риске срыва теста "Крок 1. Стоматология"«Лицензионный интегрированный экзамен «Крок» на сегодняшний день является едва ли не единственным инструментом контроля качества медицинского образования. Сегодня из всех медицинских университетов только Национальный медицинский университет не обеспечил проведение экзамена «Крок» у стоматологов. Мы отстранили от исполнения обязанностей ректора Екатерину Амосову и создали комиссию по проверке деятельности университета и Центра тестирования. На время работы комиссии отстранена также директор Центра тестирования Ирина Булах», - сказал Линчевский.

Он добавил, что студентам, которые не смогли сегодня сдать экзамен «Крок. Стоматология», будет предоставлена такая возможность.

На вопрос журналистов, не связано ли отстранения Амосовой с делом о самоубийстве студентки, Линчевский отметил: «Амосова и Булах отстранены из-за срыва лицензионного интегрированного экзамена «Крок» в Национальном медуниверситете. Это является причиной отстранения».

В Минздраве объяснили, что согласно графику, сегодня во всех вузах, которые готовят врачей-стоматологов, должен быть лицензионный интегрированный экзамен «Крок 1. Стоматология». Однако в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов «Крок» организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца, студенты 3-го курса стоматологического факультета НМУ были лишены возможности сдать обязательный для продолжения обучения экзамен «Крок 1. Стоматология».

«Мы считаем эту ситуацию недопустимой, ведь её заложниками стали студенты, которые лишены возможности вовремя сдать обязательный экзамен и продолжить свое обучение. Минздрав Украины будет информировать о ходе и результатах работы комиссии», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Киеве открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая училась в НМУ. По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности при обучении и недоразумения с руководством вуза.

Согласно сообщению прокуратуры Киева, 30 января в Киеве девушка вышла из вуза, где она училась, но домой не вернулась.

Читайте такжеРектор НМУ обратилась в полицию из-за попытки поджога ее домаПо факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.

На время расследования производства руководство вуза отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину.