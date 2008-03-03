В Полтавской области открылось новое родильное отделение

В городской больнице Комсомольска Полтавской области после капитальной реконструкции открылось родильное отделение.

Как передает корреспондент УНИАН, новое родильное отделение рассчитано на 25 коек и оборудовано современной медицинской аппаратурой.

В новом родильном отделении вместо 2 больших залов, оборудовано 4 индивидуальных родильных залов и семейные палаты. Стоимость реконструкции составила 3 млн. 300 тыс. грн. Финансирование проекта осуществлялось как с городского, так и с государственного бюджетов, - сообщил главный врач больницы Николай ДУБИНА.

По его словам, больница является участником проекта “Здоровье матери и ребенка”. Поэтому мебель полностью закуплена за счет спонсора.

Главврач также сообщил, что в открытии родильного отделения приняли участие народные депутаты Украины Татьяна БАХТЕЕВА, Виктор КОРЖ и Александр ПОПОВ. Они встретились с врачами Комсомольска, посетили ряд семейных амбулаторий, ознакомились с работой благотворительной организации “Городская больничная касса”.

Также столичная делегация познакомила врачей с книгой “Учебное пособие реформирования системы охраны здоровья на муниципальном уровне”, одним из авторов которой является экс-мэр Комсомольска, а ныне народный депутат А.ПОПОВ.