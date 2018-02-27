Стал известен победитель конкурса на должность главы Национальной службы здоровья

Им стал заместитель гендиректора частной клиники, его выбрали среди 14 кандидатов.

Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Олега Петренко победителем конкурса на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, кандидатуру Петренко выбрали из 14 кандидатов.

Решение о назначении победителя конкурса на должность руководителя НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.

Петренко имеет управленческий опыт в столичных частных клиниках: до последнего времени был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО Isida-IVF, до этого - первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".

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«Олег Петренко имеет большой положительный опыт в сфере здравоохранения. Он является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу закона об изменениях финансирования медицины. В то же время перед ним будет стоять большой вызов - построить уникальную для системы здравоохранения Украины службу», - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

В Минздраве отметили, что НСЗУ будет обеспечивать кардинально новый принцип отношений между человеком и медицинской системой. Именно Национальная служба здоровья будет реализовывать справедливый принцип оплаты медицинских услуг - деньги за пациентом. НСЗУ станет той структурой, которая будет защищать права пациентов и врачей иметь доступ к лечению и получать достойную оплату труда.

Как сообщал УНИАН, НСЗУ создается в рамках медицинской реформы.