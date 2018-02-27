Стал известен победитель конкурса на должность главы Национальной службы здоровья

20:48, 27 февраля 2018
Страна
203 0
Петренко имеет управленческий опыт в столичных частных клиниках / moz.gov.ua

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, кандидатуру Петренко выбрали из 14 кандидатов.

Решение о назначении победителя конкурса на должность руководителя НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.

Петренко имеет управленческий опыт в столичных частных клиниках: до последнего времени был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО Isida-IVF, до этого - первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".

Читайте такжеМедицинская реформа в Украине: что изменится с 1 января 2018 года (видео)

«Олег Петренко имеет большой положительный опыт в сфере здравоохранения. Он является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу закона об изменениях финансирования медицины. В то же время перед ним будет стоять большой вызов - построить уникальную для системы здравоохранения Украины службу», - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

В Минздраве отметили, что НСЗУ будет обеспечивать кардинально новый принцип отношений между человеком и медицинской системой. Именно Национальная служба здоровья будет реализовывать справедливый принцип оплаты медицинских услуг - деньги за пациентом. НСЗУ станет той структурой, которая будет защищать права пациентов и врачей иметь доступ к лечению и получать достойную оплату труда.

Как сообщал УНИАН, НСЗУ создается в рамках медицинской реформы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #медреформа в Украине#Национальная служба здоровья