В рамках медреформы не предусмотрена сооплата граждан за услуги врачей - депутат

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Самопомочі" Ирина Сысоенко сообщила, что в рамках медицинской реформы не предусмотрено співоплати граждан за услуги врачей, за медицинское обслуживание платить государство.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, представляя законопроект о государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) во втором чтении.

"Мы полностью отменили сооплату за медицинскую помощь гражданами. То есть, весь перечень медицинских услуг, весь объем медицинской помощи должно 100-процентно оплачивать государство", - сказала депутат и добавила, что это предусмотрено законопроектом.

По словам Сысоенко, объем средств на реализацию госпрограммы гарантий должен определяться ежегодно государственным бюджетом и составлять не менее 5% ВВП. Кроме того, расходы на программу медицинских гарантий должны быть защищены статьям расходов бюджета.

Также в законопроекте ко второму чтению говорится, что государство будет оплачивать не только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь, но и обязательным для оплаты со стороны государства будет предоставление медпомощи второго уровня, оплата высокоспециализированной медицинской помощи, оплата предоставления медпомощи детям до 16 лет, ведение беременности и оплата родов.

"Программы общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельность, связанная с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, и другие программы в области здравоохранения, которые обеспечиваются выполнением общегосударственных программ, четко утверждаются Кабинетом министров Украины и сохранены в полном объеме ", - отметила Сысоенко.

Кроме того, добавила она, сохраняются все льготы в сфере здравоохранения для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, военнослужащих различных силовых ведомств и других категорий населения, в соответствии с законодательством.

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Относительно формирования дальнейшей оплаты труда медицинских работников Сысоенко отметила, что в законопроекте определено, что при расчете стоимости тарифов на медицинские услуги и корректировке коэффициентов на услуги по медицинскому обслуживанию должна быть учтена заработная плата медицинского работника, размер которой должен быть не менее 250% средней зарплаты в Украине за июль года, предшествующего году, в котором применяются такие тарифы и корректирующие коэффициенты.

Среди прочего, законопроектом также предусматривается, что уполномоченный орган центральной исполнительной власти, который непосредственно должен оплачивать медицинскую помощь по договорным отношениям с медицинскими учреждениями, будет обязан заключить договоры, что является гарантией оплат за медицинское обслуживание с каждым медучреждением государственной и коммунальной формы собственности.

"В этом законопроекте речь не идет о закрытии больниц, об их приватизации, или любых иных вещах, которые не имеют никакого отношения к этому законопроекту", - отметила депутат.

По словам Сысоенко, комитетом было учтено 413 поданных к законопроекту поправок. Всего же их было подано 893.

Законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» парламент принял в первом чтении 8 июня.