Супрун о событиях в медуниверситете им.Богомольца: "это - не забастовка, а отстранение студентов от учебы"

И..о министра здравоохранения возлагает всю вину на руководство вуза.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что объявленная забастовка в Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца на самом деле является отстранением студентов от учебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун заявила журналистам во время брифинга.

Читайте такжеАмосова заявляет, что Центр тестирования при Минздраве блокирует трудоустройство выпускников НМУ им.Богомольца«Это не забастовка. Это отстранение студентов от учебного процесса. Какие будут санкции? Посмотрим, что произойдет и какие есть обвинения с одной стороны или с другой стороны. Сейчас на самом деле это вина руководства университета. Это не (вина - УНИАН) отдельных студентов. Это не (вина - УНИАН) отдельных членов даже факультетов, а это официальная позиция руководства университета. Я думаю, что это будет их ответственность, чтобы ответить на остановку образовательного процесса, - отметила и.о. министра.

На уточняющий вопрос журналистов, усматривает ли Супрун в таких действиях использование админресурса руководством университета, она ответила утвердительно.

Также она отметила, что в возглавляемое ею ведомство обращается часть студентов и работников факультетов с просьбой возобновить учебный процесс.

«Мы также обращаемся в университет, чтобы они возобновили образовательный процесс. Студенты обращаются, некоторые руководители факультетов обращаются», - отметила Супрун.

«Мы сегодня сделали заявление, что происходит и какие есть доказательства, что все студенты не согласны с этой якобы забастовкой, которая на самом деле не является забастовкой», - добавила она.

Кроме того, Супрун сообщила, что в настоящее время проводится служебное расследование в отношении действий отстраненного от должности ректора Национального медуниверситета Екатерины Амосовой. При этом и.о. министра уточнила, что Амосова сих пор не предоставила никаких объяснений.

Читайте такжеСупрун утверждает, что имеет диплом о высшем образованииКак известно, с понедельника, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.

«Все учебные корпуса будут закрыты, за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты», - сообщается на странице вуза в Facebook.

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и «незаконном» отстранении ректора университета Амосовой.

«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца», - говорится в заявлении.

Читайте такжеСтуденты и преподаватели НМУ ім.Богомольца объявили бессрочную забастовкуСтоит также напомнить, что медуниверситет Богомольца оказался замешан в скандале с самоубийством 30 января 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой. Прокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийства. В университете заявили, что студентку исключили еще в конце прошлого года из-за нарушения миграционного законодательства.