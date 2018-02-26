В Минздраве пообещали не блокировать выплаты стипендий студентам и зарплат преподавателям НМУ им. Богомольца

Объявлена бессрочная забастовка.

Студенты-медики НМУ будут получать стипендию, пообещали в Минздраве / УНИАН

В Минздрве пообещали не блокировать выплаты стипендий студентам и зарплат преподавателям НМУ им.А.Богомольца.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в ведомство обращаются "преподаватели и студенты с информацией, что руководство медуниверситета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать бессрочную университетском забастовку”.

Читайте такжеАмосова заявляет, что Центр тестирования МОЗ блокирует трудоустройства выпускников НМУ им.Богомольца "Согласно информации, все учебные корпуса закрыты, кроме физико-химического корпуса, где будет размещаться “страйккомітет”. Также распространяется заведомо неправдивая информация относительно блокирования Министерством охраны здоровья выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентов и преподавательского состава университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что "согласно с принципами и практикой университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов".

"Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета в лице проректоров, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат. МОЗ Украины с уважением относится к принципу университетской автономии и права на мирные собрания. Вместе с тем, отмечаем, что основная задача медицинского университета — подготовить квалифицированного врача, ведь от его знаний и умений будет зависеть здоровье и жизнь пациентов. Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионных интегрированных экзаменов, ведь в соответствии с графиком их проведения 27 марта должен состояться КРОК для врачей-интернов", - отметили в Минздраве.

Читайте такжеРектор Национального медуніверститету Амосова заявляет о срыве теста "Шаг 1. Стоматология"Как сообщал УНИАН, ректора НМУ им.А.Богомольца Екатерину Амосову отстраненно Минздравом от выполнения полномочий. Сейчас работает комиссия относительно непроведения лицензионного интегрированного экзамена «КРОК-1. Стоматология» для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия сейчас прорабатывает материалы, предоставленные НМУ ім. Богомольца и Центром тестирования.