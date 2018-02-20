Гройсман в очередной раз пообещал новую систему здравоохранения

17:22, 20 февраля 2018
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Гройсман в Раде / фото УНИАН

Читайте такжеГройсман заявил, что чиновники Минздрава должны нести ответственность за программу "Доступные лекарства" Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".

"Если мы можем говорить, что мы объединяем усилия для того, чтобы инвестировать свой опыт и общие ресурсы в результат, то мы можем говорить, что за пять лет мы построим сообща новую систему здравоохранения", - сказал Гройсман . По его словам это касается образования и других сфер.

"Задача на 2018 заключается в том, чтобы мы продолжили движение вперед", - добавил Гройсман.

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Теги: #коррупция в медицине#обещает гройсман