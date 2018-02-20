Гройсман в очередной раз пообещал новую систему здравоохранения
17:22, 20 февраля 2018
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Гройсман считает возможным за пять лет построить новую систему здравоохранения.
Гройсман / Фото: УНІАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает возможным за пять лет построить новую систему здравоохранения и образования.
Читайте такжеГройсман заявил, что чиновники Минздрава должны нести ответственность за программу "Доступные лекарства" Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".
"Если мы можем говорить, что мы объединяем усилия для того, чтобы инвестировать свой опыт и общие ресурсы в результат, то мы можем говорить, что за пять лет мы построим сообща новую систему здравоохранения", - сказал Гройсман . По его словам это касается образования и других сфер.
"Задача на 2018 заключается в том, чтобы мы продолжили движение вперед", - добавил Гройсман.
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