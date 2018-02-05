Нардепы снова требуют уволить Супрун и отменить медреформу

«Оппозиционный блок» обратится в КС относительно отмены медицинской реформы и инициирует отстранение от должности Супрун.

Супрун / Фото УНИАН

Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявляет, что на следующей неделе их фракция обратится в Конституционный суд об отмене медицинской реформы и инициирует отстранение от должности и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойко сообщил во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Наша фракция на следующей неделе подает обращение в Конституционный суд об отмене этой псевдореформы, потому что мы уже видим первые ее последствия: закрытие больниц в сельских районах нашей страны», - сказал сопредседатель «Оппоблока».

Он также добавил, что их фракция зарегистрировала в парламенте проект постановления об отстранении от должности Супрун.

«Она (Супрун - УНИАН) просто уже не имеет права по закону занимать должность, сколько она выполняет обязанности. Я уже не говорю о чисто профессиональных вещах, которые касаются эпидемий, о которых наша страна еще недавно не знала вообще, и решались на техническом уровне, а здесь это уже стало национальной проблемой и проблемой национальной безопасности», - отметил Бойко.

Кроме того, он высказался и против пенсионной реформы.

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«Я из личного общения с военными пенсионерами в течение двух недель увидел, что эти люди доведены до отчаяния, и я не исключаю с их стороны публичных протестных акций в ближайшее время, если ситуация не будет изменена», - добавил Бойко и отметил, что «пенсионную реформу необходимо изменить».