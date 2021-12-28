Этот способ предлагают тем, кто боится вакцинироваться.

В Нидерландах предложили гражданам, которые хотят получить бустерную дозу вакцины от коронавируса, вакцинироваться в очках виртуальной реальности.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Гуго де Йонге в Twitter.

Речь идет о людях, которые боятся вакцинироваться.

"Вы страдаете от беспокойства, связанного с инъекциями, но хотите получить бустерную дозу? Муниципальные службы здравоохранения рады вам помочь. Например, появляется все больше мест, где работают с VR-очками, которые помогают расслабиться во время инъекции", - написал министр.

Читайте такжеКитайский город-миллионник закрыли на карантин из-за выявления 127 случаев коронавируса (видео)Он отметил, что с очками виртуальной реальности работают в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов объявило строгий карантин для борьбы с ростом случаев заражения коронавирусом.

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