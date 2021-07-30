Вирус, считают власти страны, "прибыл" в китайский город на самолете.

Власти Китая заявили о вспышке коронавируса в городе Нанкин. Инфекция, по мнению экспертов, "родом" из РФ.

Об этом сообщает российское издание "Лента.ру".

Так, в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции, которая началась с уборщицы города Нанкин. Женщина заразилась вирусом во время санитарной обработки самолета, выполнившего рейс CA910 авиакомпании Air China из Москвы.

Инфекция, которая распространилась в городе, "родом" из России, считают китайские эксперты. Все дело в том, что о новой вспышке стало известно после того, как в аэропорт прибыл самолет из РФ. Уборщица заразилась коронавирусом, а от нее инфицировались и другие работники.

Читайте такжеAstraZeneca vs Pfizer: ученые проверили связь между COVID-вакцинами и тромбозомВ России, информацию о том, что именно оттуда в Китай "завезли" коронавирус, пока не комментируют.

20 июля в Китае объявили о локальной вспышке коронавируса в городе Нанкин, тогда там выявили всего несколько случаев заражения. Инфекцию подхватили сотрудники международного аэропорта Лукоу. Теперь же стало известно, что в китайском городе около 185 зараженных. Местной власти пришлось уже несколько раз проводить ПЦР-тестирование всего населения Нанкина (в котором живет около девяти миллионов человек).

Ранее УНИАН уже сообщал, в Минздраве сообщили, сколько украинцев имеют антитела к COVID-19.

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Автор: Полина Кузенко