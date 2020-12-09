Новая болезнь появилась в Индии, за несколько дней отправив в больницу более 400 человек.
Версии о том, что это такое и связана ли новая проблема с коронавирусом, разбегаются. "Секретные материалы" собрали всю информацию об этой неизвестной болезни.
В индийском городе Элуру госпитализированы сотни людей с симптомами, похожими на эпилепсию, а также с тошнотой, головокружением и головной болью. Некоторые даже падают в обморок, один человек уже умер. Читайте такжеНовая болезнь в Индии: что о ней известно и есть ли связь с коронавирусом
Неизвестный недуг подкашивает не только взрослых, но и детей. Неизвестная болезнь появилась в штате Андхра-Прадеш, где и так большое количество больных коронавирусом. Но тесты на COVID-19 у новых пациентов показали отрицательный результат. Также в крови больных не обнаружена никакая другая инфекция.
Первые пациенты с неустановленной болезнью обратились к врачам в субботу. Медики сейчас выясняют причины возникновения загадочного недуга.
В опасный регион приехали медицинские бригады, которые должны определить причины возникновения загадочной болезни. Сейчас известно, что загрязнение воды и воздуха не имеют отношения к недугу. Одна из версий — люди отравились средством против комаров, но это лишь предположение.
Что известно о загадочной болезни в Индии:
- В Индии массово госпитализируют людей с неизвестной болезнью - СМИ
- Вспышка неизвестной болезни в Индии не связана с коронавирусом
- В одном из штатов Индии уже более 450 человек поражены неизвестной болезнью - СМИ
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