В опасный регион Индии приехали медицинские бригады, которые должны определить причины возникновения загадочной болезни.

Новая болезнь появилась в Индии, за несколько дней отправив в больницу более 400 человек.

Версии о том, что это такое и связана ли новая проблема с коронавирусом, разбегаются. "Секретные материалы" собрали всю информацию об этой неизвестной болезни.

В индийском городе Элуру госпитализированы сотни людей с симптомами, похожими на эпилепсию, а также с тошнотой, головокружением и головной болью. Некоторые даже падают в обморок, один человек уже умер. Читайте такжеНовая болезнь в Индии: что о ней известно и есть ли связь с коронавирусом

Неизвестный недуг подкашивает не только взрослых, но и детей. Неизвестная болезнь появилась в штате Андхра-Прадеш, где и так большое количество больных коронавирусом. Но тесты на COVID-19 у новых пациентов показали отрицательный результат. Также в крови больных не обнаружена никакая другая инфекция.

Первые пациенты с неустановленной болезнью обратились к врачам в субботу. Медики сейчас выясняют причины возникновения загадочного недуга.

В опасный регион приехали медицинские бригады, которые должны определить причины возникновения загадочной болезни. Сейчас известно, что загрязнение воды и воздуха не имеют отношения к недугу. Одна из версий — люди отравились средством против комаров, но это лишь предположение.

Что известно о загадочной болезни в Индии:

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Автор: Ольга Робейко