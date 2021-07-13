По мнению аналитиков, угроза для Украины в случае вспышки заключается в том, что сейчас уровень вакцинации против COVID-19 в стране довольно низкий, если сравнивать со средним значением по Европе.

За неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге.

"На предыдущей неделе мы говорили о пребывании на плато, но сейчас видим рост мировой, который вызван ростом во всех континентах, за исключением Южной Америки... в частности, мы видим большой рост в Европе, который длится третью неделю подряд и является очень большим, - это больше чем треть новых дополнительных случаев за каждую неделю", - отметил он.

По словам Ганиченко, за неделю количество европейских стран со вспышкой удвоилось, и сейчас их восемь: Великобритания, Португалия, Россия, Испания, Греция, Бельгия, Нидерланды и Франция.

"Показательным является то, что во многих странах коэффициент выявления новых случаев растет. Если еще три недели назад мы видели менее 5% коэффициента обнаружения во всех европейских странах и очень много стран, в которых коэффициент обнаружения был менее 2%, то сейчас, например, в Испании каждый неделю этот коэффициент возрастает на 5 процентных пунктов (сейчас 14,3%). Это очень большие темпы роста коэффициента обнаружения, и это говорит о том, что... система тестирования и отслеживания контактных лиц не успевает за этой вспышкой", - пояснил он.

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Кроме того, в течение недели значительно изменилась ситуация с уровнем заболеваемости в Нидерландах, где сейчас коэффициент обнаружения приближается к 8%.

"Сейчас это страна, которая демонстрирует беспрецедентную вспышку. Такой вспышки в 2021 году среди европейских стран не было...",- подчеркнул аналитик.

По его словам, в Нидерландах с конца апреля, как и в Украине, и до прошлой недели продолжался постоянный спад заболеваемости, однако за неделю заболеваемость почти вышла на пиковые значения весенней волны, увеличившись в 10 раз.

Эксперт добавил, что такая динамика в Нидерландах наблюдается, несмотря на то, что очень большой процент населения провакциновано, в частности, 65% - первой дозой, а 39% - двумя.

"И мы в Нидерландах видим эту огромную вспышку, которая пока не покрывает уровень вакцинации. Если такая вспышка придет в страны, где уровень вакцинации ниже, то последствия могут быть намного хуже, чем мы это наблюдаем в Нидерландах, где мы пока не видим большого влияния на показатель смертности и госпитализации..., именно из-за того, что в этой стране высокий уровень вакцинации", - пояснил Ганиченко.

Показательной в этом плане в KSE считают Россию, где, в отличие от других стран-лидеров вспышки в Европе, сравнительно меньший уровень вакцинации, что значительно отражается на смертности.

"Да, Россия на первом месте по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы. И этот прыжок на первое место состоялся быстро. Это говорит о том, что, если эта вспышка, которая распространяется по Европе, придет в страны с небольшими темпами и количеством вакцинированного населения, то это может отразиться и на госпитализациях, и на смертности", - прогнозирует специалист.

По его мнению, в частности, угроза для Украины в случае вспышки заключается в том, что сейчас темпы и процент провакцинированного населения страны сравнительно низкие, если сравнивать со средним значением по Европе.

Сейчас среди крупных стран Европы без вспышки COVID-19 пока что остается Украина, а также Италия, которая сейчас демонстрирует начало вспышки, Чехия, Германия, Швеция, Румыния и Польша.

В остальных же странах Европы с населением более 10 млн человек количество новых случаев на 100 тыс. населения растет в 2-7 раз в неделю.

"Это очень большие и беспрецедентные темпы, особенно, если говорить о Нидерландах", - считает Ганиченко.

В то же время, он отметил, что в странах с высоким уровнем вакцинации, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, большинство новых случаев являются преимущественно легкими, то есть вакцинация помогает сдерживать нагрузку на систему здравоохранения.

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Автор: Антонина Доломанжи