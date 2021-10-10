Инфекция распространяется с укусами клещей в одном из японских регионов.

Японские ученые обнаружили неизвестный прежде вирус, который может вызывать у людей лихорадку и проблемы работы печени.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

Ученые из Университета Хоккайдо утверждают, что открытый ими вирус переносится клещами.

Первым инфицированным пациентом был 41-летний мужчина из города Саппоро на острове Хоккайдо. После прогулки в лесу он обнаружил на себе клеща, после чего у него началась лихорадка и боли в ногах.

Читайте такжеВ Японии обнаружили похожий на COVID-19 новый вирус - СМИВторой случай подтвердили у 59-летнего японца из этой же местности. После похода в горы он снял с себя клеща, и через 9 девять дней у него началась лихорадка.

Оба случая сопровождались лейкопенией и тромбоцитопении - снижением в крови уровня лейкоцитов и тромбоцитов соответственно

В крови пациентов обнаружили новый тип ортонаировируса (класс найровирусов). Ретроспективный анализ показал еще пять ранее неидентифицированных случаев заражения этим же возбудителем с 2014 года - у всех пациентов наблюдались похожие симптомы.

Кроме того, у некоторых заболевших наблюдались нарушения функций печени. Летальных случаев, вызванных новой инфекцией, при этом до сих пор не фиксировали.

Анализ образцов крови диких животных, включая оленей и енотов, показал наличие у них антител к новому вирусу.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в ледниках Тибета нашли более 30 неизвестных науке вирусов в возрасте до 15 тысяч лет.

Автор: Станислав Кожемякин