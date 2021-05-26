Организация отмечает, что, по неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 есть еще в семи странах.

Число стран и территорий, в которых официально были обнаружены так называемые индийские варианты коронавируса, достигло 53.

Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация отмечает, что, по неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 есть еще в семи странах. Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

Читайте такжеИндия просит удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 из соцсетейВ числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения индийским вариантом коронавируса: Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Курачао, передает kommersant.

Мутации коронавируса

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии.

Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант «индийским». На этом основании Минсвязи Индии требует от социальных сетей удалить все упоминания индийского варианта, ссылки и намеки на него.

На фоне вспышки коронавируса в Индии глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар прибыл в США. Одной из главных тем визита называется оказание Индии неотложной помощи в борьбе с COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая