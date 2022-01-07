Гендиректор организации назвал одну из причин возникновения вариантов "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что штамм коронавируса "Омикрон" не будет последним.

Об этом шла речь на брифинге представителей ВОЗ в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что при нынешних темпах вакцинации против COVID-19 и неравномерном распределении вакцин до середины 2022 года более 100 государств не смогут привить 70% своего населения. При этом в некоторых странах люди получают бустерные вакцины, тогда как миллиарды остаются незащищенными.

Его коллеги, отвечая на вопросы журналистов, выразили сомнение в том, что нынешний высококонтагиозный вариант коронавируса "Омикрон" будет последним.

По словам Гебреисуса, главной причиной ситуации является несправедливое распределение вакцин.

"Неравенство в доступе к вакцинам и услугам здравоохранения в целом стало самым большим провалом в прошлом году. Неравенство в том, что касается вакцин, приводит к гибели людей, потере рабочих мест и подрывает восстановление мировой экономики", - сказал Гебреисус.

По его словам, варианты "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" стали отчасти следствием низкого уровня вакцинации. И хотя "Омикрон" является менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует отнести к категории "легких".

"Как и предыдущие варианты, Омикрон приводит к госпитализации людей и смертельным исходам. На самом деле "цунами" случаев заражения настолько мощный и движется с такой скоростью, что приводит к перенапряжению систем здравоохранения во всем мире", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ призвал наращивать масштабы вакцинации в мире. На сегодня 36 стран мира не смогли вакцинировать даже 10% населения.

По словам Гебреисуса, вакцины первого поколения делают значительный вклад в сокращение госпитализаций.

Читайте такжеУченые дали прогноз о влиянии штамма "Омикрон" на пандемиюВедущий эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов заявила, что количество случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%. По ее словам, в США число заражений увеличилось на 100%, в Африканском регионе рост примерно на 7%.

Керкхов считает, что "Омикрон" будет не последним вариантом коронавируса. Вирус продолжает видоизменяться, а в некоторых странах конкурирует с "Дельтой", и еще не известно, какой вариант победит. На сегодня выявлено 30 разновидностей "Дельты".

Еще один участник брифинга, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также заявил, что сегодня еще рано говорить, что "Омикрон" будет последним вариантом, особенно в условиях, когда миллиарды людей не привиты. Он добавил, что есть еще много опасностей появления новых вариантов.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве прогнозируют повышение уровня заболеваемости COVID-19 в Украине со второй половины января и в феврале в связи с распространением штамма "Омикрон".

За сутки 6 января в Украине выявили 7177 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 364 ребенка и 203 медработника. Также за сутки было госпитализировано 1866 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 5595 человек.

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