Вспышки коронавируса, которые регистрируют в Европе, в Украину приходят с опозданием в один-два месяца.

В Украине завершается волна коронавируса, вызванная COVID-штаммом "Дельта", однако уже в конце января может начаться новая волна, спровоцированная штаммом "Омикрон".

Об этом в интервью "Суспільному" заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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По словам Кузина, вспышки коронавируса, которые регистрируют в Европе, в Украину приходят с опозданием в один-два месяца.

"Омикрон" в Украине:

18 декабря 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об обнаружении в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса"Омикрон".

21 декабря заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине обнаружили "Омикрон", был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

30 декабря 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что волна COVID-19 из-за штамма "Омикрон" в Украине ожидается в феврале.