Если в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей или больше, то в Африке иммунизацию прошли только 5% населения.

Советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард заявил, что пандемия коронавируса "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года".

Как сообщает Би-би-си, Айлвард объяснил это тем, что бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин от коронавируса. Представитель ВОЗ отметил, что богатые страны не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.

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Если в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей или больше, то в Африке иммунизацию прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигают цели.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся, - говорит Айлвард. - Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал представитель ВОЗ.

Международная программа предоставления вакцины беднейшим странам мира Covax планировала до конца года выделить 2 млрд доз препарата, однако пока она смогла отправить только 371 млн доз.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая