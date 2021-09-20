Третью дозу ее получат люди из групп высокого риска. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.

Уже с сегодняшнего дня, 20 сентября, еще одна европейская страна начинает вакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины. Так, Италия начала предлагать третью прививку самым уязвимым группам населения.

Как пишет 24 канал со ссылкой на ANSA, вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.

Известно, что третью прививку получат примерно 3 миллиона человек. Среди них люди с ослабленным иммунитетом, пациенты с онкологическими заболеваниями и те, кто перенес трансплантацию.

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Всего в Италии на сегодня завершили вакцинацию от коронавируса более 74% взрослого населения. Почти 83% привиты по крайней мере первой дозой.

Вакцинация третьей дозой в мире: что известно

Первой страной в мире, которая позволила делать третью прививку от коронавируса, 29 июля стал Израиль. Власти страны приняли такое решение, чтобы остановить распространение штамма Дельта.

Вместе с тем в ВОЗ призвали продолжить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Там считают, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.

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Автор: Виктория Гордиенко