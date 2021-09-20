В компаниях утверждают, что вакцина "безопасна, хорошо переносится и вызывает "крепкий" иммунный ответ.

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что собираются получить в США разрешение регулятора, чтобы как можно быстрее сделать вакцину от COVID-19 доступной для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, результаты клинических испытаний показали, что вакцина "безопасна, хорошо переносится" и вызывает "крепкий" иммунный ответ у детей.

В заявлении компаний от 20 сентября говорится, что вакцину будут вводить в меньших дозах, чем те, которыми вакцинируют людей в возрасте от 12 лет.

Читайте такжеВ Италии начали вводить бустерную дозу COVID-вакцины"Эти результаты испытаний дают прочную основу для получения разрешения на вакцину для детей в возрасте от 5 до 11 лет, и мы планируем срочно подать их в FDA и других регулирующих органов", – сказал руководитель компании Pfizer Альберт Бурла.

В заявлении также указывается, что компании ожидают получить результаты тестирований среди детей в возрасте до 5 лет позже в этом году.

Как сообщал УНИАН, в июне Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech может быть использована для прививок детей от 12 лет.

С августа делать прививки подросткам в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech позволили в Украине.

Автор: Леся Лещенко