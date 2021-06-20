В результате вспышки заболевания погибли по меньше мере 12 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила о преодолении вспышки острой вирусной высококонтагиозной болезни, вызванной вирусом Эбола, начавшийся в Гвинее в феврале 2021 года.

"Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня была объявлена преодоленной. ... Органы здравоохранения Гвинеи объявили о вспышке 14 февраля 2021 года после того, как три случая были обнаружены в Гуэке, сельской общине в южной префектуре Нзерекоре, том же регионе, где впервые возникла вспышка 2014-2016 годов, а затем распространилась на соседние Либерию, Сьерра-Леоне и за их пределами", - сообщается 19 июня на сайте ВОЗ.

По данным организации, во время последней вспышки в Гвинее было зарегистрировано в общей сложности 16 подтвержденных и семь вероятных случаев заболевания. 12 пациентов погибли, 11 - выжили.

Отмечается, что ВОЗ помогла доставить в регион около 24 000 доз вакцины против Эболы и способствовала вакцинации почти 11 000 человек, подвергающихся высокому риску. На месте работали более 100 экспертов организации.

"Хотя эта вспышка Эболы возникла в том же районе, что и прошлая вспышка Эболы в Западной Африке, в результате которой погибло 11 000 человек, благодаря инновациям и извлеченным урокам Гвинее удалось сдержать распространение вируса за четыре месяца", - рассказал глава ВОЗ в регионе Матшидисо Моэти.

Секвенирование генома показало, что вирус, вызвавший последнюю вспышку в Гвинее, был аналогичен вирусу, обнаруженному во время вспышки 2014-2016 годов. Органы здравоохранения Гвинеи возобновили программу наблюдения за выжившими, чтобы обеспечить долгосрочный мониторинг и последующую поддержку.

The #Ebola outbreak in #Guinea🇬🇳 was declared over today!



Here is a look back at the hard work of communities, health workers, partners & Guinea's health authorities to bring this outbreak to an end while also fighting #COVID19. pic.twitter.com/MHgzHXe5Nd — WHO African Region (@WHOAFRO) June 19, 2021

Вспышка Эболы в Гвинее

В середине февраля 2021 года власти Гвинеи официально объявили эпидемию лихорадки Эбола.

Затем в стране началась вакцинация.

Справка УНИАН. Геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызванная вирусом Эбола. Редкое, но крайне опасное заболевание.

Заболевание начинается остро, с сильной слабости, сильной головной боли, болей в мышцах, диареи, болей в животе. Затем появляется сухой кашель и колющие боли в области грудной клетки, развивается обезвоживание организма, рвота, появляется геморрагическая сыпь, снижение функционирования печени и почек. В 40-50 % случаев начинаются кровотечения из желудочно-кишечного тракта, носа, влагалища и десен.

Смерть наступает обычно на второй неделе болезни на фоне кровотечений и шока.

Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 %.

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Перевод: Катерина Комолова