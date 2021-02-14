Правительство Гвинеи официально объявило эпидемию лихорадки Эбола в одной из префектур.
Об этом сообщает Guinee114.
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Как сообщается, случаи заражения начали фиксировать после похорон одной из медсестер, которые состоялись 1 февраля.
Пока известно о семи случаях заражения - это 4 мужчины и 3 женщины в возрасте старше 25 лет. От болезни уже скончались три человека.
Лихорадка Эбола: что известно о заболевании
- Лихорадка Эбола - острая вирусная болезнь, вызванная вирусом Эбола. Это редкое, но крайне опасное заболевание.
- Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90%.
- Болезнь поражает человека, некоторых других приматов и парнокопытных.
Эбола: симптомы
Симптомы обычно начинаются внезапно. Появляется чувство усталости, лихорадка, слабость, снижение аппетита, мышечная боль, боли в суставах, головная боль и болью в горле.
Температура обычно выше 38,3 °C.
За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а иногда и икота.
Далее может возникнуть одышка и боль в груди, а также отёки, головные боли и конфузия.
В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение.
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