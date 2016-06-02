Эпидемию вируса Эбола в Гвинее удалось взять под контроль во второй раз

Распространение вируса лихорадки Эбола в Гвинее прекращено, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Reuters. В течение 42 дней в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования.

Читайте такжеЛихорадка Эбола снова в ЛиберииТеперь в Гвинее на протяжении 90 суток будут следить за возможными появлениями новых случаев заражения. Последние семь клинически подтвержденные случаи заболевания лихорадкой Эбола были зарегистрированы в конце марта – начале апреля этого года.

Уже второй раз ВОЗ объявляет Гвинею свободной от лихорадки Эбола. Первый раз о прекращении эпидемии международная организация заявила в марте, буквально за несколько часов до сообщения о новых случаях заражения

Эпидемия лихорадки Эбола началась в Гвинее в 2013 году, а затем распространилась на соседние страны. За это время было заражено более 28,6 тыс. человек, из которых более 11,3 скончались.