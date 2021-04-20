Еще несколько дней назад в Праге планировали переговоры с РФ о возможных поставках российской вакцины.

На фоне дипломатического скандала с Москвой Прага больше не рассматривает возможность покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Lidove Noviny, такое заявление сделал вице-премьер Чехии, глава МВД и и. о. министра иностранных дел Ян Гамачек.

Бывший министр здравоохранения Чехии, а ныне советник президента Роман Примула ранее заявил CNN Prima News, что использование российской вакцины в Чехии пока не стоит на повестке дня.

"Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь - сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками", - сказал Гамачек.

Примечательно, что еще несколько дней назад Гамачек планировал поездку в РФ, где должен был вести переговоры о возможных поставках российской вакцины. Однако визит был отменен, когда Чехия объявила о причастности россиян к взрыву на своих арсеналах в 2014 году и выслала российских дипломатов.

Скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров