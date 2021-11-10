Глава фармкомпании отметил, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

Делать прививки от COVID-19 необходимо будет ежегодно.

Об этом заявил главный исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурл во время выступления в Atlantic Council.

Бурл отметил высокую эффективность бустерной дозы в защите от коронавируса. "Я думаю, что третья доза дает очень высокий уровень защиты. Выше, чем достигнутый изначально, который составлял 95% с двумя дозами. Защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года", - сказал он.

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Кроме того, глава Pfizer рассказал, как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

Однако, как отметил он, в этом вопросе пока нет доказанных фактов. Только новые исследования могут изменить эти оценки, передает ТСН.

"Нам нужно подождать и проследить. Но самый невероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - отметил Бурл.

Вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer/BioNTech - вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech в сотрудничестве с американской Pfizer. Распространяется под товарным знаком Comirnaty.

Вакцина была испытана на тысячах людей в августе и сентябре 2020 года, при этом о серьезных побочных эффектах не сообщалось.

21 декабря 2020 года вакцина Comirnaty была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях, 31 декабря того же года — Всемирной организацией здравоохранения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая