Дельта-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, становится доминантным по всему миру.
Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
«Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку», - сказала Сваминатан, передает Reuters.
Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.
Читайте такжеВОЗ будет называть штаммы коронавируса греческими буквамиПо данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.
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