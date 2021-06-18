По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы.

Дельта-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, становится доминантным по всему миру.

Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку», - сказала Сваминатан, передает Reuters.

Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.

Читайте такжеВОЗ будет называть штаммы коронавируса греческими буквамиПо данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.

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Автор: Ирина Погорелая