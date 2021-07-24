Среди правоохранителей есть пострадавшие.

В Париже в субботу, 24 июля, во время акций протеста противников вакцинации и карантинных ограничений произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как сообщает Deutsche Welle, среди правоохранителей есть пострадавшие.

Митингующие бросали петарды в полицейских, а те в ответ применяли слезоточивый газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал BTM Television. На некоторых улицах протестующие построили баррикады. Беспорядки произошли на аналогичной манифестации в Лионе, где местные власти ранее запретили ее проведение.

Демонстрации организовали праворадикальные активисты и сторонники движения "желтых жилетов" в ответ на намерение французского правительства ввести паспорта вакцинации и обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицины.

Соответствующий законопроект во французском Сенате обсуждают в субботу, 24 июля. Днем ранее документ одобрила нижняя палата парламента страны.

В минувшие выходные на протесты против вакцинации во Франции вышли более 100 тысяч демонстрантов.

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Автор: Светлана Закелова