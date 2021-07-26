Введение в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября.

Сенат Франции в воскресенье одобрил законопроект о новых мерах в борьбе с распространением коронавируса, который в последние дни вызвал массовые протесты в стране.

Как сообщает Радио Свобода, документ предусматривает обязательную вакцинацию медработников от COVID-19, а также расширение действия так называемых санитарных пропусков.

Представители оппозиции, контролирующей Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, смягчающих его положения, – в частности, ввод в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября, допуск на уличные террасы кафе и ресторанов и в супермаркеты, по мнению сенаторов, должен быть доступен без пропуска. Несовершеннолетние также освобождаются от обязанности иметь санитарные пропуска.

Теперь нижняя палата парламента – Национальное собрание, которое контролируют сторонники президента Эммануэля Макрона, – должна вновь рассмотреть законопроект. Она может не согласиться с мнением сенаторов и одобрить документ в более жесткой редакции.

Читайте такжеВ ЕС одобрили иммунизацию подростков от 12 лет COVID-вакциной ModernaСанитарные пропуска будут включать в себя сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител.

Без этого документа жителей Франции не будут пускать на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда дальнего следования. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения уже действуют.

Предложения властей вызвали резкую реакцию части общества.

Протесты во Франции

В субботу в Париже и других городах прошли массовые акции протеста противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В них приняли участие, по официальным данным, более 160 тысяч человек.

Во время акций протеста в Париже произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Митингующие бросали петарды в полицейских, а те в ответ применяли слезоточивый газ

Автор: Светлана Закелова