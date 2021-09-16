Работников, у которых не будет вакцинации от коронавируса, планируют штрафовать, но не увольнять.

Италия станет первой европейской страной, в которой введут обязательную вакцинацию во всех сферах жизнедеятельности.

Данную меру планируют ввести с 15 октября. Чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места сотрудники должны иметь "зеленые пропуска".

Государственные и коммерческие компании будут назначать ответственного за проверку так называемых "зеленых пропусков". Работников, у которых их не будет планируют штрафовать, но не увольнять.

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В частности, сумма штрафов будет составлять от 400 до 1000 евро, и еще больше - в случае выявления подделки документа.

В то же время после пяти дней отсутствия человека на рабочем месте, из-за отсутствия "зеленого пропуска", работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций, передает ТСН со ссылкой на Corriere della Sera.

Коронавирус в Италии

С 6 августа в Италии вступили в силу новые правила, касающиеся "зеленых паспортов" для вакцинированных и граждан, которые переболели коронавирусом. В частности, подтверждение вакцинации от коронавируса, выздоровление или отрицательный тест необходимо предъявлять для посещения музеев и внутренних залов ресторанов. Против этих правил в Италии прошли многотысячные протесты.

В настоящее время 73% населения старше 12 лет в стране уже вакцинировано, а 99% смертей от коронавируса приходятся на не полностью вакцинированных людей.

Автор: Ирина Погорелая