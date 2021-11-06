Сейчас речь идет о прививках людей со слабым иммунитетом.

Во Франции заговорили о том, чтобы сделать обязательным повторную прививку от коронавируса. А все из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.

Как пишет 24 канал со ссылкой на RTL, президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к жителям страны. Власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от COVID-19 - сейчас речь идет о прививках людей со слабым иммунитетом.

"Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины (от COVID-19 – ред.) обязательной, в первую очередь, для наиболее уязвимой части населения", – говорится в сообщении местной радиостанции.

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Недавно представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса на фоне увеличения новых случаев инфицирования вирусом.

Отметим, по состоянию на 5 ноября 2021 года с начала пандемии во Франции коронавирус подхватили 7 190 334 человека. К сожалению, не удалось побороть недуг 117 849 людям. Зато выздоровели 6 962 526 человек.

Напомним, как писал УНИАН, ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовали статистическую информацию о частоте побочных эффектов после третьей дозы мРНК COVID-вакцин.

По данным, собранным с помощью мобильного приложения, оказалось, что самыми частыми побочными эффектами после бустерного прививки были:

боль в месте инъекции - 71%,

слабость - 56%,

головная боль - 43%.

Вакцинация от коронавируса: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко