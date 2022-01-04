​​​​​​​Мутация инфекции распространяется в городе Форкалькье в Провансе.

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, он был зарегистрирован как B.1.640.2. В настоящее время ученые подтвердили его в 12 человек.

Об этом говорится в сообщении на портале MedRxiv.

Первый инфицированный был обнаружен в середине ноября прошлого года - у человека, который вернулся из Камеруна.

За день до установления диагноза у пациента были легкие симптомы.

Читайте такжеАвстрия легализовала эвтаназиюМутация инфекции распространяется в городе Форкалькье в Провансе.

Насколько новый штамм опасен и заразен - пока неизвестно.

Коронавирус в Украине по состоянию на 3 января

По состоянию на утро, 3 января, в Украине подтвердили еще 1 804 новых случая инфицирования коронавирусом. Накануне, в воскресенье, 2 января, их было чуть больше – 1 863.

За минувшие сутки в больницу с осложнениями от COVID-19 госпитализировали 1 168 человек, тогда как 2 537 человек выздоровели, а умерли 114.

За все время пандемии в Украине заболели 3 676 342 человека; из них выздоровели – 3 479 725, а 96 301 умерли.

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