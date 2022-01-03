Всего проведено 28 457 565 прививок.

По состоянию на утро, 3 января, в Украине подтвердили еще 1 804 новых случая инфицирования коронавирусом. Накануне, в воскресенье, 2 января, их было чуть больше – 1 863.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

За минувшие сутки в больницу с осложнениями от COVID-19 госпитализировали 1 168 человек, тогда как 2 537 человек выздоровели, а умерли 114.

За все время пандемии в Украине заболели 3 676 342 человека; из них выздоровели – 3 479 725, а 96 301 умерли.

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1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине - закрыты. В остальные дни – будут работать по обычному расписанию.

Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь или через контакт-центр Минздрава: 0-800-60-20-19.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получивших две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека.

Всего проведено 28 457 565 прививок.

Коронавирус в Украине – прогнозы экспертов

В декабре Минздрав подтвердило первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон" в Украине. Тогда же секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что в связи с этим новая волна заражений ожидается уже в феврале.

Аналитики KSE пояснили, что уровень заболеваемости COVID-19 в Европе и мире растет, а в Украине демонстрирует стремительный спад. По данным экспертов, Украина вторую неделю декабря 2021 года фиксировалась на 14-й позиции из 15-ти крупных стран Европы с населением более 10 млн человек.