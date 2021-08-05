Власти Пекина ограничили въезд в город из-за вспышки коронавирусной инфекции на территории Китая.
Об этом сообщает посольство Украины в Китае.
"В связи с недавней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае и его дальнейшим распространением по стране, власти Пекина ввели ограничения на въезд в город для лиц, имеющих желтый или красный "Код здоровья". Такой код получают определенные категории граждан: инфицированные, те, которые контактировали с инфицированными, а также лица, которые путешествовали или проживают на территории районов среднего и высокого эпидемического риска", - говорится в сообщении.
В связи с этим, поскольку информация быстро обновляется, во время планирования путешествия в Пекин посольство советует заранее проверять "Код здоровья" и выполнять связанные с проведением противоэпидемических мероприятий распоряжения местных властей.