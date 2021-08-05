Власти Пекина ограничили въезд в город из-за вспышки коронавируса в Китае

Ограничение касается лиц, путешествующих или проживающих на территории районов среднего и высокого эпидемического риска, а также инфицированных или тех, кто контактировал с ними.

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