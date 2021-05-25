В начале лета важно запастись витаминами после долгих холодов.

Лето - это самое урожайное время в году, когда прилавки магазинов ломятся от свежих фруктов и овощей. В первый летний месяц сезонных продуктов ещё не очень много, но достаточно, чтобы пополнить запасы витаминов после долгих холодов. Диетологи назвали 7 самых полезных продуктов питания, которые стоит включить в рацион в начале лета.

Ранняя груша

Скороспелые сорта груш уже в июне дают первые плоды. Сочные и низкокалорийные груши прекрасно подойдут для десерта. Груша отлично сохраняет свои свойства при запекании, что позволяет использовать её в самых разных рецептах и теплых салатах. Этот фрукт полезен при диабете, заболеваниях печени и для профилактики болезней сердца и сосудов. Зеленые груши содержат лютеин и зеаксантин, которые полезны для зрения.

Вешенки

В начале лета в лесах появляются первые вешенки - нежные, слегка сладковатые грибы с очень широким применением в кулинарии. Вешенки можно тушить, варить, запекать, использовать в супе и пирогах, готовить из них соус. Эти грибы содержат много фосфора, железа, калия, цинка. Также в вешенке содержится больше клетчатки и витаминов B1 и B2, чем во многих фруктах и овощах.

Имбирь

Ранний имбирь уже можно найти в продаже или собрать первый домашний урожай. Пользу имбиря трудно переоценить. Ещё с древности этот продукт известен как тонизирующее, жаропонижающее и очищающее средство. В жаркое время года важно пополнять запас воды, а с добавлением молотого имбиря вода станет еще полезнее. Также продукт полезен при заболеваниях ЖКТ, тошноте, диабете и болезненной менструации.

Мангольд

Читайте такжеУченые назвали новую причину раннего старенияМангольд - это подвид свеклы, который дозревает к началу лета. В отличие от родственных растений, в мангольде съедобной частью являются листья. В первой половине лета ими можно заменить капусту. Листья мангольда тушат, жарят, добавляют в супы и яичницу, готовят из них борщ и салаты. Овощ полезен высоким содержанием витаминов К и Е, а также натрия, магния, железа, рибофлавина, фолиевой кислоты. Мангольд применяют при диабете, анемии, почечнокаменной болезни.

Редис

Этот хрустящий и слегка острый корнеплод - один из самых популярных овощей лета. Первый урожай редиски собирают уже в начале июня. В редисе много витаминов С и В, калия. Он положительно влияет на здоровье сосудов, улучшает пищеварение, снижает чувство голода.

Щавель

В начале лета собирают первые листы щавеля. Этот продукт - настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. Щавель является богатым источником калия, также в нём содержится кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, фтор, марганец, цинк, медь. Употребление щавеля улучшает пищеварение и благотворно влияет на работу печени. Он используется при головной боли, сыпи, кашле. Эта зелень является хорошим кровоочистительным, болеутоляющим, кровоостанавливающим средством.

Красная смородина

Ранние сорта смородины уже в июне радуют хозяев кисло-сладкими ягодами. Польза красной смородины неоценима: она содержит дубильные вещества, витамины С и Р, минеральные соли, железо. Ягода действует как желчегонное, жаропонижающее и противовоспалительное средство, полезна для сосудов, пробуждает аппетит. Полезные свойства смородины сохраняются при заморозке.

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Автор: Екатерина Пулатова