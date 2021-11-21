Министр здравоохранения Британии считает, что это должен быть личный выбор гражданина.

Власть Великобритании не намерены вводить обязательную вакцинацию населения против COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, комментируя заявление австрийских властей о том, что Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательные прививки от коронавируса, передает The Guardian.

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Министр здравоохранения отметил, что Великобритания "никогда не будет рассматривать" вопрос о введении обязательной вакцинации для всех граждан.

"Это должен быть личный выбор", - заявил Джавад.

Как сообщал УНИАН, с 22 ноября Австрия вводит жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса в стране.

Представители властей заявили, что с февраля введут обязательную вакцинацию для всего населения.

В то же время в Германии не исключили, что последуют примеру Австрии и также примут решение о новом локдауне.

Между тем отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Анна Бредихина