С февраля 2022 года в Австрии вакцинация против COVID-19 станет обязательной.
Об этом канцлер страны Александер Шалленберг объявил в пятницу, 19 ноября, пишет Politico.
Таким образом Австрия станет первой европейской страной и одной из первых в мире, которая введет обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни.
"Нам не удалось привлечь достаточное количество непривитых людей к вакцинации. Последние меры увеличили количество ежедневных вакцинаций, но этого недостаточно. Долгое время в стране существовал консенсус в отношении того, что вакцинация не обязательна, но мы должны смотреть правде в глаза", - сказал Шалленберг.
Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчинПо его словам, с понедельника, 22 ноября, в стране также введут общенациональный локдаун на срок не более 20 дней.
В четверг, 18 ноября, в почти 9-миллионной Австрии зарегистрировали более 15 000 новых случаев COVID-19 - по сравнению с 11 000 ранее на этой неделе. Между тем, уровень вакцинации в стране намного ниже среднего показателя по Евросоюзу - 63%.
Как сообщал УНИАН, ранее правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель ввели карантин для людей, которые не были привиты против COVID-19.
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