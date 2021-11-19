С 22 ноября в стране также введут общенациональный локдаун.

С февраля 2022 года в Австрии вакцинация против COVID-19 станет обязательной.

Об этом канцлер страны Александер Шалленберг объявил в пятницу, 19 ноября, пишет Politico.

Таким образом Австрия станет первой европейской страной и одной из первых в мире, которая введет обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни.

"Нам не удалось привлечь достаточное количество непривитых людей к вакцинации. Последние меры увеличили количество ежедневных вакцинаций, но этого недостаточно. Долгое время в стране существовал консенсус в отношении того, что вакцинация не обязательна, но мы должны смотреть правде в глаза", - сказал Шалленберг.

Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчинПо его словам, с понедельника, 22 ноября, в стране также введут общенациональный локдаун на срок не более 20 дней.

В четверг, 18 ноября, в почти 9-миллионной Австрии зарегистрировали более 15 000 новых случаев COVID-19 - по сравнению с 11 000 ранее на этой неделе. Между тем, уровень вакцинации в стране намного ниже среднего показателя по Евросоюзу - 63%.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель ввели карантин для людей, которые не были привиты против COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова