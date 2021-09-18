В Великобритании вакцинированы девять из 10 взрослых, в Ирландии – 90%.

В Соединенном Королевстве и Ирландии в связи с успешной массовой вакцинацией от COVID-19 отменяют карантинные ограничения.

Великобритания упрощает правила въезда - с 4 октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться "открытыми" или "красными", система "светофора" отменяется, сообщает Еuronews.

Для путешественников из "открытых" государств и полностью привитых одобренными в королевстве вакцинами, больше не нужно будет проходить тест на COVID-19 перед поездкой. Анализ придется сдать после приземления.

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Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации населения.

Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, в стране вакцинированы, возможно, девять из 10 взрослых, что дополнительные свободы, которых не было раньше.

На пути к полной отмене ограничений находится Ирландия. Предположительно это может произойти 22 октября. По словам премьер-министра Михола Мартина, в республике привиты 90% взрослых. Это лучший показатель в странах ЕС.

Во Франции количество людей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, достигло 50 миллионов. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. Переломным моментом в кампании по вакцинации стало введение санитарных паспортов.

Напомним, как писал УНИАН, в Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививки от коронавируса детям 12-15 лет.

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Автор: Виктория Токарева