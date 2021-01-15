Люди во всем мире в основном согласны сделать прививку от COVID-19. Но вакцинам, произведенным в Китае и России, они доверяют значительно меньше, чем препаратам из США или Германии.
Об этом, как пишет Reuters свидетельствует международный опрос, который провела компания YouGov. Результаты показали, что граждане Великобритании и Дании наиболее готовы вакцинироваться, как только появится такая возможность. А французы и поляки больше всего колеблются на этот счет.
Читайте такжеPfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в ЕвропуВ опросе приняли участие почти 19 тысяч человек. Данные показали, что общее желание получить вакцину во многих странах выросло за последние недели, в течение которых препараты от компаний из США, России, Китая, Германии и Британии начали использовать в странах Европы, Северной Америки и Азии. В Британии 73% людей ответили, что готовы сделать прививку от коронавируса. А в Дании такой ответ дали 70% опрошенных.
В США чуть меньше половины респондентов признались, что хотят получить вакцину от COVID-19. Этот показатель остается более-менее стабильным с июля. Более трети опрошенных в Польше и почти половина во Франции (37% и 48% соответственно) сказали, что откажутся от прививки, если им предложат.
Доверие населения к вакцинам будет ключевым фактором для усилий правительств, нацеленных сократить уровень заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Пандемия этого вируса длится год и стоила жизни 1,98 миллиона человек. Всего в мире заразилось более чем 92 миллиона человек.
Читайте такжеВ 2021 году коллективный иммунитет от COVID-19 маловероятен-ВОЗИсследование, опубликованное в ноябре, выявило, что теории заговора и дезинформация усиливают недоверие, которая может сократить уровень вакцинации от COVID-19. Новый опрос YouGov зафиксировало заметное меньшинство людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса. Но большинство из них объяснили, что хотят подождать и посмотреть, безопасны ли они. Лишь незначительная часть связывает свой отказ со скептическим отношением к любым прививкам.
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