Росздравнадзор запретил частным клиникам, в том числе официальному филиалу израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластере в "Сколково", использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech для вакцинации от коронавируса.
Причиной такого решения стало то, что вакцина якобы не прошла государственную регистрацию в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", – ответили в Росздравнадзоре.
Вакцина от коронавируса: что известно
- В РФ на сегодня зарегистрировано две отечественные вакцины — "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор). 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию всех россиян препаратом "Спутник V".
- Ранее создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.
- Напомним, более половины россиян (58%) не готовы делать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Чаще всего против вакцинации выступают те, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина.
- Как сообщалось, вакцина Sputnik V, создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первой в мире, хотя ее клинические испытания продолжаются до сих пор.
- В странах Евросоюза с 27 декабря прошлого года стартовала вакцинация населения против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Ее эффективность составила 95% по итогам финальных клинических испытаний.
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