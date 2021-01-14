Вакцину запретили использовать даже зарубежным частным клиникам в РФ.

Росздравнадзор запретил частным клиникам, в том числе официальному филиалу израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластере в "Сколково", использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech для вакцинации от коронавируса.

Причиной такого решения стало то, что вакцина якобы не прошла государственную регистрацию в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", – ответили в Росздравнадзоре.

Вакцина от коронавируса: что известно

В РФ на сегодня зарегистрировано две отечественные вакцины — "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор). 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию всех россиян препаратом "Спутник V".

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.

Напомним, более половины россиян (58%) не готовы делать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Чаще всего против вакцинации выступают те, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина.

Как сообщалось, вакцина Sputnik V, создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первой в мире, хотя ее клинические испытания продолжаются до сих пор.

В странах Евросоюза с 27 декабря прошлого года стартовала вакцинация населения против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Ее эффективность составила 95% по итогам финальных клинических испытаний.

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Автор: УНИАН