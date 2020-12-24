Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он находится в стабильном состоянии.

В Нью-Йорке зафиксировали первую "серьезную аллергическую реакцию" на вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, прививки которых в городе получили уже более 30 тысяч человек.

Как пишет ТСН об этом со ссылкой на городскую службу здравоохранения сообщает NBC New York.

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На побочные эффекты пожаловался один из медработников. Данные относительно его личности, а также детали о симптомах остаются неизвестными в связи с политикой конфиденциальности. Отмечается, что пострадавшего врача госпитализировали, пациент "прошел курс лечения и находится в стабильном состоянии".

Во время брифинга представители городской власти настояли на том, что "вакцины от COVID-19 вполне безопасны и эффективны", в частности для "подавляющего большинства людей, страдающих от аллергии".

Между тем представители органов здравоохранения отмечают, что совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) тщательно отслеживают сообщения о серьезных побочных эффектах. Они добавляют, что распространение препаратов для защиты от COVID-19 будет продолжаться и в дальнейшем. А желающим вакцинироваться, имеющим в анамнезе аллергические реакции, советуют сначала посоветоваться со своими врачами.

С начала вакцинации о нескольких случаях аллергической реакции на прививку вакциной от компаний Pfizer и BioNTech сообщали в США и Великобритании. Три из них произошли на Аляске.

Напомним, что одну из медработниц региональной больницы Бартлетта (BRH) в городе Джуно госпитализировали через десять минут после прививки "с признаками анафилактической реакции", в частности "с усиленным сердцебиением, одышкой, а также кожными высыпаниями и покраснением".

Вакцинация от коронавируса в США: что известно

В США кампания по массовой вакцинации от COVID-19 стартовала 14 декабря. Первыми использование разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса позволили также Великобритания, Бахрейн, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.

21 декабря положительную оценку американо-немецкой вакцине BioNTech / Pfizer дало и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

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Автор: УНИАН