Сегодня Еврокомиссия должна окончательно утвердить применение этой вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам представило положительное заключение по применению вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила вTwitter.

"Это решительный момент в наших усилиях по обеспечению безопасными и эффективными вакцинами европейцев. Европейское агентство по лекарственным средствам только что представило положительный научный вывод относительно вакцины BioNTech/Pfizer. Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю в этот вечер решение от Европейской комиссии", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, в Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививку препаратом Pfizer / BioNTech получили 137897 людей.

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Автор: Виталий Саенко