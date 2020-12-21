Европейское агентство по лекарственным средствам представило положительное заключение по применению вакцины компаний BioNTech и Pfizer.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила вTwitter.
"Это решительный момент в наших усилиях по обеспечению безопасными и эффективными вакцинами европейцев. Европейское агентство по лекарственным средствам только что представило положительный научный вывод относительно вакцины BioNTech/Pfizer. Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю в этот вечер решение от Европейской комиссии", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, в Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививку препаратом Pfizer / BioNTech получили 137897 людей.
Читайте такжеThe Economist: Мутация COVID-19 станет причиной более жестких карантинов
Вакцинация от коронавируса: новости
- США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививать
- Еще одна страна одобрила использование вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer
- Reuters: бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года
- Путин объяснил, почему не сделал прививку российской вакциной от коронавирус (видео)
- Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется в конце декабря
- Проблемы с фильтрацией: компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от COVID-19
- В США одобрили использование второй вакцины от коронавируса
- Швейцария утвердила вакцину Pfizer/BioNTech против коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram