В Индии разрешили применять две вакцины от коронавируса.
Как сообщает DW, это оксфордская вакцина AstraZeneca и препарат, разработанный индийской компанией Bharat Biotech. Причем вакцина AstraZeneca будет произведена в Индии.
Власти рассматривают и другие вакцины для применения их в стране.
Читайте такжеЕдинственная страна Европы, не начавшая вакцинацию от COVID-19, обещает ее старт на следующей неделеПлан иммунизации в Индии предполагает в первую очередь вакцинировать медработников, чиновников, правоохранителей, а также граждан со слабым иммунитетов в связи с возрастом или другими заболеваниями. Это 300 миллионов человек, которые должны быть привиты к августу 2021 года.
По данным министерства здравоохранения, более 20 тыс. медицинских работников прошли обучение по применению вакцины.
Ранее сообщалось, что Индия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в ближайшее время, скорее всего, уже в следующую среду.
Индия с 1,4-миллиардным населением стала второй страной в мире по количеству инфицированных после США: более 10,3 миллионов подтвержденных случаев заражения и около 150 тысяч скончавшихся. Пик эпидемии здесь пришелся на сентябрь.
Вакцинация от коронавируса: что известно
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