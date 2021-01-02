Индия может начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в ближайшее время.

В Индии Центральная организация по контролю за медикаментами одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает НВ.

По словам собеседников агентства, Индия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в ближайшее время, скорее всего, уже в следующую среду.

В то же время представители индийского регулятора отказываются комментировать эту информацию до официального одобрения вакцины.

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Напомним, Индия занимает второе после США место по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 1 января там обнаружили более 10,3 млн зараженных коронавирусом, более чем 9,9 млн человек выздоровели, 149205 - умерли.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca уже одобрили в Великобритании и Аргентине. По данным СМИ, в Великобритании вакцинацию препаратом планируют начать уже 4 января.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZaneca: в чем ее проблема?

23 октября компания AstraZaneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 70%.

Это меньше, чем у кокурентов, объявивших, что их разработки достигли 95%-й эффективности. Однако, все равно вакцина преодолевала порог на уровне 50% эффективности для одобрения правительственными организациями.

Однако, как сообщило издание Nature, результаты килинических испытаний Оксфордской вакцины удивили экспертов. Оказалось, что у добровольцев, которые получили сначала меньшую дозу, а затем полную, появилась лучшая защита от коронавируса, чем у тех, кто получил две полноценные дозы.

В конце концов, в AstraZaneca признали, что одна из групп получила уменьшенную дозу вакцины из-за испытательной ошибки. И поскольку эффективность на уровне 70% была выведена путем сочетания данных двух исследований с разной дозировкой, не понятно, насколько Оксфордская вакцина эффективна на самом деле.

Позже издание Handelsblatt сообщило, что шведско-британская компания AstraZeneca столкнулась с жесткой критикой после сомнительных результатов третьего этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала. После чего в российском Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи предложили AstraZeneca "усовершенствовать" их вакцину с помощью российской Sputnik V.

21 декабря 2020 года AstraZeneca подписала меморандум о сотрудничестве с московским исследовательским медицинским центром Институтом Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и российским производителем лекарств "Р-Фарм", которые являются разработчиками российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

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Автор: УНИАН