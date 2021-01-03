Больше всего выздоровевших зарегистрировано в Индии, Бразилии, России, Турции и Колумбии.

По состоянию на 9:30 3 января в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 84 602 857 человек. При этом 47 604 89 удалось выздороветь, а 1 836 136 умерли.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по количеству инфицированных остаются США (20 429 852), Индия (10 323 965), Бразилия (7 716 405), Россия (3 179 898), Франция (2 700 480), Соединенное королевство (2 607 544), Турция (2 232 035) и Италия (2 141 201).

Украина остается на 16 позиции в мировом рейтинге – между Ираном и Южной Африкой.

Больше всего выздоровевших зарегистрировано в Индии, Бразилии, России, Турции и Колумбии.

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Автор: УНИАН