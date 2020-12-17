Вакцинация в Евросоюзе начнется 27, 28, 29 декабря.

В Евросоюзе вакцинация от COVID-19 начнется 27–29 декабря.

Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививатьОб этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Важный момент для Европы. Вакцинация в ЕС начнется 27, 28, 29 декабря. Мы защищаем наших граждан вместе. Мы сильнее вместе» - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Евросоюз ранее договорился с несколькими производителями, среди которых компании Pfizer и BioNTech, Modernа, о поставках вакцин. Председатель Еврокомиссии ранее отмечала, что «диверсифицированный портфель вакцин» сможет обеспечить «хорошую подготовку Европы к вакцинации».

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Автор: УНИАН