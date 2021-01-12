Избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 в прямом эфире.
Об этом сообщает CNN.
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Избранный президент заявил, что объявит о своем плане борьбы с эпидемией, включая необходимые расходы, в четверг, 14 января.
Он призвал всех американцев слушать экспертов в области здравоохранения и носить маски, практиковать социальную дистанцию и мыть руки, чтобы остановить распространение вируса.
Байден заявил, что уверен в своей команде относительно коронавирус, что они смогут ввести вакцины 50 миллионам американцев за первые 100 дней.
Прививка избранного президента произошла за неделю до того, как он принес присягу в качестве следующего президента Соединенных Штатов.
Байден получил первую дозу вакцины в прошлом месяце в прямом эфире национального телевидения. Избранный президент выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев получить ее, как только она станет доступной.
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