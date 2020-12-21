Когда Байдену сделают вторую прививку - пока неизвестно.

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Вакцину Pfizer Байдену укололи в госпитале в штате Делавэр. Это первый этап вакцинации, всего их должно быть два. Когда ему сделают вторую прививку - не уточняется.

Сам Байден заявил, что делает прививку для демонстрации того, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию после того, как препарат станет доступен.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Ранее в Белом доме вакцину получил 61-летний Майк Пенс. Также вакцинировали его 63-летнюю жену и 46-летнего главного хирурга страны Джерома Адамса.

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Автор: Юрий Годован