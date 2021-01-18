Ученые говорят, что китайская вакцина все же может сократить количество тяжелых случаев COVID-19, особенно в странах, где пандемия на подъеме.

Долгожданные данные об эффективности главной вакцины Китая от COVID-19 столкнулись с определенным разочарованием и смятением. Но ученые говорят, что она все равно может помочь уменьшить количество смертей от болезни.

Об этом пишет Nature. Исследователи в Бразилии сообщили, что препарат CoronaVac, разработанный пекинской компанией Sinovac, на 50,4% эффективен в недопущении тяжких и умеренных случаев COVID-19. И это значительно меньший показатель, чем у нескольких других передовых вакцин с эффективностью на уровне 90%. Также новые цифры CoronaVac ниже, чем те, которые были зафиксированы во время предыдущих испытаний препарата в Турции и Индонезии. Даже в Бразилии ранее сообщали несколько более высокие показатели.

Читайте такжеЭрдоган привился вакциной от COVID-19, которую закупает УкраинаКоманда исследователей из Института Бутантан в Сан-Паулу заявили 7 января, что эффективность китайской вакцины в предотвращении начала COVID-19 была на уровне 78%. Однако, позже они пояснили, что цифра была основана на узком критерии, который касался людей с потребностью в медицинском уходе.

Новые данные об эффективности препарата Sinovac еще не проверены. Но даже если они подтвердятся, вакцина все равно может помочь странам, которые страдают от тяжелой волны пандемии, - говорят исследователи. И Бразилия среди таких стран.

"Когда есть общины в полном отчаянии, у которых нет другого выбора, хорошо иметь такие прививки", - сказала Хильда Бастиан, которая изучает доказательную медицину в Университете Бонда в Австралии.

Во время бразильских испытаний вакцины из Китая ученые зафиксировали 252 случая COVID-19: 167 у людей, получавших плацебо, и еще 85 у вакцинированных. Всего в испытаниях принимали участие 9200 работников медицинских учреждений. Ни кто из тех, которые получили китайскую вакцину, не были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19. По словам эксперта по вакцинам из Педиатрической клиники в Филадельфии Пола Оффита, если эти данные подтвердятся, китайский препарат может помочь обуздать коронавирус любой стране.

Различные данные

Бразильские данные важны для Турции, которая недавно начала процесс вакцинации миллионов людей от SinoVac. Об этом изданию сказал клинический исследователь инфекционных заболеваний из Медицинской школы университета Хачеттепе Мурат Акова. Он руководил испытанием китайского препарата в Турции. По словам Акова, бразильские данные появились с опозданием. Поэтому Анкара полагалась на собственные, когда принимала решение об одобрении вакцины.

Читайте такжеPfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в ЕвропуВ декабре турецкие испытания показали, что CoronaVac эффективная на 91,25% в недопущении начала заболевания COVID-19 с симптомами. Такой вывод ученые сделали опираясь на факт, что во время испытаний болезнь началась лишь у 29 из 1322 добровольцев. Акова признает, что бразильские данные разочаровывают на фоне испытаний вакцин от Pfizer–BioNTech и Moderna, которые установили их эффективность на уровне выше 90%. Но CoronaVac все равно принесет пользу Турции, поскольку она не допустит начала большинства тяжелых случаев COVID-19.

Индонезия тоже одобрила CoronaVac и начала программу вакцинации 13 января. Здесь результаты испытаний показали, что препарат эффективно предотвращает начало болезни с симптомами в 65,3% случаев. Такой вывод ученые сделали на основе факта, что лишь у 25 из 1600 участников испытаний начался COVID-19.

Ученые объясняют, что смешанные результаты китайской вакцины не удивляют. Ведь ее испытания проводились в относительно небольших группах. Смешанные данные были зафиксированы также во время испытания вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Если вы разработали вакцину с очень высокой эффективностью, то не нужно большое количество цифр, чтобы получить четкую картинку. Но когда не все так просто, понадобится больше данных, чтобы понять процессы", - сказала Бастиан.

Читайте такжеБританские ученые допускают, что люди, переболевшие COVID-19, могут передавать вирус вторымИсследователи, проводившие испытания китайской вакцины в Бразилии, говорят, что более низкая эффективность по сравнению с другими препаратами может быть связана с тем, что два укола делались с перерывом в две недели. Это означает, что времени для достижения пикового иммунитета, возможно, было не достаточно. Они также отметили, что к их исследованию были привлечены только медики, которые больше контактируют с коронавирусом, тщательнее сообщают о симптомах и проводят тесты. Таким образом, было идентифицировано больше мягких случаев заражения, чем во время испытаний в Индонезии и Турции.

Другие преимущества

Вакцина CoronaVac, которая использует неактивную версию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы спровоцировать иммунную реакцию, может стать более популярной. Ведь, как заметил биостатистик из Университета Южной Австралии Адриан Эстермен, препарат от Pfizer-BioNTech нужно хранить при температуре 70 градусов ниже нуля по Цельсию. А китайская вакцина остается стабильной в обычном холодильнике и ее легче доставлять.

Доступные сейчас данные указывают, что китайская вакцина безопасна. Лишь у нескольких добровольцев появились мягкие симптомы вроде головной боли.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что МОЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Перевод: Лесь Дымань