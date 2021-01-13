Ранее биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

Читайте такжеВ Израиле рассказали о побочных эффектах вакцины PfizerНовые данные основаны на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, пишет The Guardian.

Ранее биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

"Тогда они ничего не говорили о группе "очень легких" инфекций среди добровольцев, которые получили вакцину, не нуждаясь в клинической помощи", - пишет издание.

Медицинский директор по клиническим исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос сообщил, что новый показатель эффективности включает данные об "очень легких" случаях.

Вакцина от коронавируса: что известно

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

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Автор: УНИАН