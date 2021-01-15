Наблюдать за тем, как Эрдоган получил первую прививку, можно было в прямом эфире.

Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет РБК.

«Мне тоже сделали прививку», — написал Эрдоган.

«На сегодняшний день в рамках нашей успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свои первые дозы вакцин. Присоединившись к ним, получил прививку», - написал Эрдоган в Tвиттере.

Он отметил, что главное стремление - сделать прививки всем гражданам за очень короткое время.

Наблюдать за тем, как Эрдоган получил первую прививку, можно было в прямом эфире, который вели из городской больницы Анкары.

После получения прививки президент призвал граждан участвовать в вакцинации, а политических лидеров поощрять к этому и сообщил, что планируется закупить еще около 25-30 млн доз вакцины от COVID-19.

Накануне первым в республике прививку против COVID-19 cделал глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Министру ввели препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.

Ранее Эрдоган заявил, что в Турции массовая вакцинация против коронавируса начнется 14 или 15 января. Весь процесс предусматривает четыре этапа, на первом будут вакцинировать медицинских работников, людей в возрасте от 65 лет и взрослых, проживающих в приютах.

Прививки от коронавируса уже сделали избранный президент США Джо Байден, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН