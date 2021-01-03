По предварительному диагнозу, у мексиканки – энцефаломиелит.

Мексиканские власти изучают случай 32-летнего врача, которую госпитализировали после введения вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Медика, имя которой не разглашают, поместили в отделение интенсивной терапии государственной больницы на севере страны. У женщины начались судороги, проблемы с дыханием и кожная сыпь.

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По предварительному диагнозу, у мексиканки – энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга – УНИАН).

В министерстве добавили, что у пострадавшей в анамнезе были аллергические реакции, и заявили, что клинические испытания не подтверждают, чтобы еще у кого-нибудь развивалось воспаление мозга после введения вакцины.

Ранее вакцинированных с обострением аллергии госпитализировали во время кампании по иммунизации в Британии. Тогда специалисты рекомендовали воздержаться от прививки людям, у которых ранее уже возникали сильные аллергические реакции.

Итоговые испытания вакцины Pfizer-BioNTech такого побочного эффекта на 20 тысячах добровольцев не фиксировали.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило во вторник, что вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, соответствует стандарту, необходимом для одобрения на экстренное применение.

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Автор: УНИАН